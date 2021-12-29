В Прикамье за смертельное ДТП осудят 18-летнего парня

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Пермском крае осудят 18-летнего жителя поселка Сыра. Подробности «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе краевого следственного комитетета.

«В июле 2021 года обвиняемый, управляя пьяным своим автомобилем на автодороге, превысил разрешенную скорость движения и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя пассажирка - жительница города Екатеринбург», - сообщили в СК.

Также различные травмы получили виновник аварии и трое подростков 2005 и 2006 годов рождения. Всего в салоне машины находились шесть человек. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, вчера в Чайковском в страшном ДТП погиб 23-летний пожарный Юрий К. Авария произошла на улице Уральской. Юрий находился на пассажирском сидении и, к несчастью, погиб, а водителя с различными травмами увезли в больницу. Чтобы достать пострадавших, сотрудникам МЧС пришлось срезать крышу машины.