Стоимость «Оливье» за год выросла на 13,6 процента

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермьстате рассказали о том, на сколько процентов выросла стоимость любимого новогоднего блюда – салата «Оливье». Его подорожание составило 13,6% за год.

Так, салат на новогоднем столе в этом году обойдется пермской семье из четырех человек в 384 руб. 17 коп. А год назад цена продуктов на блюдо едва превысила 338 руб.

Больше всего за год подорожали картофель — с 25 до 43 руб. за кг (+69,6%) и морковь — с 28,7 до 40 руб. за кг (+41%).

Более чем на 20% подорожали яйца. Лук — на 15%.

Увеличились в стоимости и все оставшиеся ингредиенты.