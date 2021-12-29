Большинство опрошенных пермяков довольны городской новогодней елкой

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более половины опрошенных пермяков (54%) довольны главной городской елкой в нашем городе. Всероссийское исследование провел портал SuperJob.

31% опрошенных высказали противоположное мнение. Затруднились ответить на вопрос – 15%.

Кстати, среди российских милионников ель своего города больше нравится жителям Уфы (67%) На втором месте идет ель в Краснодаре (63%), на третьем — главная ель Воронежа (62%).

Менее всего опрошенным горожанам нравятся главные новогодние ели в Челябинске, Волгограде и Омске - от 47% до 45% положительных ответов.