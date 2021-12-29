В Перми из окна многоэтажки выпал мужчина

. Фото: архив "КП"

В Перми сегодня ранним утром из окна восьмого этажа выпал 30-летний мужчина. По информации источника, несчастный случай произошел в доме по улице Рабочей, 9а около 05:40 утра.

Прибывшая на место бригада «скорой» лишь констатировала смерть пострадавшего.

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