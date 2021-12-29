53 магазина Прикамья нарушили антиковидные меры

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В Пермском крае по результатам проверки Роспотребнадзора 53 магазина нарушили антиковидные меры. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверки проходили с 3 по 23 декабря текущего года.

Всего специалисты ведомства проверили 133 организации продовольственной и непродовольственной торговли. Среди самых частых нарушений – работа персонала без масок и перчаток. Отсутствие устройства для обеззараживания воздуха, запаса масок и графиков проведения уборки. Отсутствуют ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание.

К нарушителям примут меры административного воздействия.