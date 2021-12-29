В Прикамье в грядущем году снимут девять фильмов и сериалов

У фильма про Ивана Семенова будет продолжение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в 2022 году планируют снять девять фильмов и сериалов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кинокомпания «БАЗЕЛЕВС» планирует приступить к съемкам фильма «Лурия», «СТВ» – запустить проект «По щучьему веленью». «Проспект Мира» начнет работу над фильмами «Многотрудная жизнь Ивана Семенова. Продолжение», «Мишка виновен».

Компания «ТРИ ИКС МЕДИА» заявила проекты «Невский 6», «Адмиралы района», «Шеф 6», «Великолепная пятерка». А кинокомпания «RG BROS STUDIO» готовится к съемке фильма «Аномальная зона».

Напомним, в году минувшем в Прикамье завершились съемки второго сезона сериала «Территория» (16+). Он выйдет на экраны осенью 2022 года.

А о том, какие фильмы снимали на территории нашего региона с 1930-х годов, читайте здесь. Мы собрали аж 45.