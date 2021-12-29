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Спорт29 декабря 2021 3:32

Пермячка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Это первый мировой титул Александры в дисциплине
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: FIDE

Фото: FIDE

37-летняя пермская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Она выиграла турнир, одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью в 11 турах соревнований среди женщин. Соревнования прошли в Варшаве.

В рапиде (быстрые шахматы) Александра стала сильнейшей на планете впервые. Ранее она трижды (2012, 2014, 2016) становилась вице-чемпионкой мира и дважды (2015, 2019) чемпионкой Европы в дисциплине

Напомним, в октябре 2021 в испанском городе Ситжес состоялся командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сборная России разгромила на турнире всех своих соперниц и взяла титул. В составе нашей сборной также выступала Александра Костенюк.