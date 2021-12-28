Пермский аэропорт с начала года обслужил почти 1,8 миллиона пассажиров

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Международный аэропорт Пермь с начала 2021 года обслужил почти 1,8 миллиона пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе пермской воздушной гавани.

Так, пассажиропоток пермского аэропорта за 11 месяцев достиг 1 778 619 человек. Это на 16,7% выше, чем за тот же период 2020 года.

Количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 25,1% и составляет более 1,5 млн. человек.

На международных направлениях пассажиропоток снизился на 17,3% по сравнению с 2019 годом и составляет более 249 тыс. человек.

Самыми популярными отечественными направлениями для полетов стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Анапа. А среди международных направлений лидирует турецкая Анталья – почти 120 тыс. пассажиров.