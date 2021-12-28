Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 16:42

В Перми за хищение 353 миллионов рублей осудят главу подрядной организации

Уголовное дело уже направлено в суд
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Зоопарк будет выглядеть так. Когда-нибудь. Фото: vicar.ru

Зоопарк будет выглядеть так. Когда-нибудь. Фото: vicar.ru

В Перми осудят руководителя проектного офиса строительной организации. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при строительстве нового зоопарка в Перми, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Речь идет о хищении 353 млн руб. Обвиняемый подписывал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости для того, чтоб получить бюджетные средства в счет оплаты. Но по факту эти работы не были исполнены. Так, краевому бюджету причинен ущерб на сумму более 353 млн руб.

Напомним, что новый пермский зоопарк строится с 2017 года в микрорайоне Нагорный. Входе работ эксперты неоднократно выявляли дефекты некоторых строений. Позже полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег при строительстве зоопарка.