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Происшествия28 декабря 2021 16:12

На севере Прикамья пьяный мужчина убил из ружья спящего друга

Позже он продал орудие преступления
Дмитрий Волгарев
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

54-летний житель Красновишерска осужден за убийство и незаконный оборот оружия. Шокирующую историю, которая произошла 26 июня, рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Осуждёенный вместе с 63-летним другом распивал алкогольные напитки в заброшенном поселке Малый Щугор. После между ними произошла ссора.

После осужденный решил подождать, когда приятель уснет. Взял его незарегистрированное ружье и дважды выстрелил в него, пока он спал.

После убийства мужчина угнал трактор Т-40, доехал до поселка Вишерогорск и продал ружье одному из местных.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.