70% компаний хотят управлять счетами и продуктами разных банков в едином интерфейсе

Фото: Райффайзен Банк

Крупный и средний российский бизнес считает, что банки должны предоставлять сервисы через единый стандартизированный интерфейс. Отсутствие интеграции сервисов обслуживающих банков с другими платформами организации не позволяет автоматизировать процессы, связанные с корпоративным финансированием, и усложняет выполнение задач и принятие решений. К таким выводам пришли Райффайзен Банк и аналитическое агентство B2B International в совместном исследовании среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

70% участников исследования ждут от финансовых организаций интеграции c ERP-системами, чтобы управлять продуктами разных банков в едином стандартизированном интерфейсе и осуществлять цифровой обмен финансовыми данными, отчетностью и документацией. По мнению российских компаний, это поможет автоматизировать процессы, затрагивающие корпоративное финансирование; избавиться от ручного труда по переносу данных из одной платформы в другую; применять аналитические инструменты там, где раньше это было невозможно из-за несопоставимого формата данных; сократить время принятия решений.

«Банк может помочь корпоративным клиентам автоматизировать многие процессы и в целом повысить эффективность компании за счет интеграции финансовых сервисов с ERP-системой. Мы верим, что платформы, построенные на принципе сотрудничества с конкурентами ради лучшего клиентского опыта – новая страница в мире корпоративных банковских технологий», - подчеркнула Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзен Банка.