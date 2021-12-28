Новые заражения ковидом в Прикамье выявлены в 36 муниципалитетах

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В Пермском крае за минувшие сутки новые заражения COVID-19 выявлены в 36 муниципалитетах. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Напомним, на 28 декабря в регионе выявили 511 новых случаев инфекции.

180 заболевших в Перми. 45 – в Чернушке. В Бардымском муниципальном округе обнаружено 35 жителей с ковидом.

В Чусовском городском округе инфекция подтвердилась у 29 прикамцев, в Чайковском – у 26, в Октябрьском городском округе – у 23, в Пермском муниципальном районе – у 21, в Александровском муниципальном округе – у 19, в Краснокамском городском округе – у 15. По 10 случаев заражения отмечено в Березниках и Кудымкарском муниципальном округе.

Накануне в Прикамье привезли 58 800 доз вакцин «ГамКовидВак» (Спутник V) и 44 000 комплектов вакцины «Cпутник Лайт». Вскоре их развезут по медучреждениям региона. В Минздраве напомнили, что если вы впервые поставили прививку «Спутником Лайт», то сертификат о вакцинации начинает действовать через 21 день. При повторной вакцинации или при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», сертификат начинает действовать в течение 1-3 дней после прививки.