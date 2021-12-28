Жителя Прикамья признали виновным в покушении на изнасилование соцработника

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Жителя Пермского края признали виновным в попытке изнасилования соцработника. Подробности рассказали в краевом следственном комитете.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Днем виновный, получая социальную поддержку и помощь, воспользовался тем, что к нему домой пришла соцработник. Он взял нож и стал угрожать ей. А после попытался ее изнасиловать.

К счастью, женщина смогла дать отпор и злоумышленик не смог совершить преступление до конца.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.