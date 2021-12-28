Бывший вратарь «Амкара» снялся в выпуске у известного блогера

Евгений Савин и Александр Селихов.

Бывший голкипер пермского «Амкара», любимец пермских болельщиков Александр Селихов стал главным героем выпуска на футбольном канале «Красава». Его основатель и ведущий – российский блогер, футбольный функционер и экс-футболист Евгений Савин.

В видео 27-летний голкипер рассказывает про свою карьеру с раннего детства и про ее этапы в «Орле», «Амкаре» и «Спартаке», в настоящем времени. Вместе с Савиным Селихов гуляет по родному поселку Нарышкино, а также пробует себя в роли кондуктора в орловской маршрутке.

Напомним, карьера Александра Селихова в «Спартаке» реанимировалась этой осенью. Он совершил несколько спасений в Лиге Европы, втором по престижности европейском футбольном турнире. До этого он долго не играл из-за травм и сидел на скамейке запасных.

В выездном матче с английским «Лестер-Сити» Селихов взял пенальти от одного из страйкеров Английской премьер-лиги Джейми Варди, сохранив ничью - 1:1. Затем отстоял ворота в матче с «Наполи», в котором «Спартак» одержал важную победу – 2:1.

А в заключительном, шестом матче группового этапа спас ворота «Спартака», потащив пенальти от игрока варшавской «Легии». Матч закончился выездной победой красно-белых – 1:0. В результате «Спартак» вышел в 1/8 финала турнира.

За красно-черных Селихов выступал с 2013 по 2016 годы. В нашем клубе он проделал путь от вратаря молодежки – до голкипера основного состава.

В конце 2016 года перешел в московский «Спартак». Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила около 3,5-4 млн долларов.

Отметим, Евгений Савин также является бывшим футболистом «Амкара». Он защищал цвета пермской команды в 2006-2007-м годах.