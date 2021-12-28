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Общество28 декабря 2021 12:57

Жителя Прикамья оштрафовали на крупную сумму за оправдание терроризма

Он заплатит 250 тысяч рублей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителя Пермского края оштрафовали на 250 тыс. руб. за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФСБ. Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.

Так, подсудимый разместил в соцсетях публикации, которые оправдывают ткракт, совершенный в 2018 году в здании регионального управления ФСБ России по Архангельской области. В результате него погиб организатор теракта, еще трое пострадали.

В результате суд признал прикамца виновным и приговорил его к крупному штрафу.