Жителя Прикамья оштрафовали на крупную сумму за оправдание терроризма

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителя Пермского края оштрафовали на 250 тыс. руб. за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФСБ. Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.

Так, подсудимый разместил в соцсетях публикации, которые оправдывают ткракт, совершенный в 2018 году в здании регионального управления ФСБ России по Архангельской области. В результате него погиб организатор теракта, еще трое пострадали.

В результате суд признал прикамца виновным и приговорил его к крупному штрафу.