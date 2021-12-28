В Пермском крае рядом с мусорными контейнерами нашли связанную мертвую женщину

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В пятницу, 24 декабря, в Чайковском возле мусорных контейнеров недалеко от дома по улице Вокзальной обнаружили труп 41-летней женщины. Ее тело было связано. По подозрению в убийстве оперативники задержали 35-летнего местного жителя.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, из-за вспыхнувшей ревности подозреваемый жестоко избил женщину в своей квартире, от полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, ночью он вынес тело на улицу и оставил возле мусорных контейнеров у своего дома.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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