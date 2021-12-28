Житель Прикамья трижды попался пьяным за рулем и отправился в колонию

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В Пермском крае 32-летнего мужчину осудили за трехкратную «пьяную езду». Теперь ближайший год жизни он проведет в колонии, рассказали в краевом ГУ МВД России.

Одним из июльских вечеров он ехал по Кизелу на своем ВАЗ-2110. Вскоре на западном переулке его остановили сотрудники ДПС.

В ходе проверки документов стражи порядка заметили у водителя внешние признаки опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом, тем самым признав себя лицом, находящимся в нетрезвом виде.

Его отстранили от управления автомобилем. Позднее выяснилось, что в феврале и сентябре 2021 года мужчина был судим за аналогичные преступления.

По решению суда ближайший год нарушитель проведет в колонии-поселении. А также три года не сможет крутить «баранку».