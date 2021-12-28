За сутки коронавирусом заболели 511 жителей Пермского края

Фото: permkrai.ru

За прошедшие сутки в Пермском крае провели 3 055 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам тестов, COVID-19 диагностировали у 511 человек.

- По состоянию на утро 28 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 271 153 человека. 1 195 891 житель завершил курс вакцинации, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В "красных зонах" стационаров в тяжелом состоянии находятся 216 пациентов. Из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 409 человек. Общее число зараженных достигло 158 783.

Накануне в Прикамье привезли 58 800 доз вакцин «ГамКовидВак» (Спутник V) и 44 000 комплектов вакцины «Cпутник Лайт». Вскоре их развезут по медучреждениям региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Перми

В новогоднюю ночь автобусы будут перевозить пассажиров до 23:00 (Подробнее...)