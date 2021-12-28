«Свеза» приняла участие в уроке профориентации с родителями нытвенских школьников

В ходе встречи организаторы познакомили родителей с потребностями рынка труда, современными ресурсами профориентационной направленности, возможностями профессионального образования, перспективами развития предприятий Hытвенcкого городского округа.

Елена Леонидовна рассказала родителям о перспективах развития комбината. Она подчеркнула, что в случае, если выпускники примут решение продолжить учебу в одном из техникумов лесообрабатывающей промышленности региона, комбинат готов их поддержать на этапе обучения и в последующем трудоустройстве.

Также школьники узнали о льготах и гарантиях для сотрудников, предусмотренных социальным пакетом компании. Они могут получать бесплатные медицинские услуги в здравпункте комбината, такие как, физиопроцедуры, осмотр врача. Также работникам предоставляется санаторно-курортное лечение в регионы России и в Пермском крае и путевки в детские оздоровительные лагеря Нытвенского округа.

Работники могут претендовать на получение материальной помощи в различных жизненных ситуациях. Родители детей 0 до 14 лет получают подарки к Новому году для своих чад. Кроме этого, сотрудникам предоставляется компенсация расходов на питание, а члены коллектива, проживающие отдаленно, пользуются бесплатной развозкой на корпоративном автотранспорте.

В качестве примера успешной карьеры, построенной в "Свезе", Елена Леонидовна привела собственный трудовой путь. Она родилась и выросла в Уральском, закончила уральскую школу и построила карьеру здесь же, на комбинате "Свеза", в службе по организационному развитию и персоналу. Она рассказала участникам встречи о точках профессионального роста и самореализации, которой можно добиться, не уезжая далеко от дома.

«Деревообработка сейчас активно развивается: мы применяем современные технологии, используем новейшее оборудование, внедряем инновации, совершенствуем процессы. Профессии и профессионалы лесопромышленного комплекса все больше становятся востребованными на рынке труда. Компания сегодня располагает возможностями сотрудничать со многими учреждениями среднего и высшего профессионального образования Пермского края, где созданы благоприятные условия для обучения. Это позволяет нам находить талантливых студентов и приглашать их к нам на практику и дальнейшую работу в компании. И мы хотим, чтобы школьники Нытвенского округа знали - чтобы работать в крупной, успешной, динамично развивающейся компании, необязательно уезжать далеко из дома», - подчеркивает Елена Леонидовна.