В Перми прошли рейды по точкам продажи пиротехники

Фото: Минтербез Прикамья

В декабре полицейские, сотрудники МЧС, администрации и Минпромторга устроили рейды по магазинам с пиротехникой. Проверки прошли в трех районах города: Дзержинском, Мотовилихинском и Индустриальном. По результатам проверки нарушения нашли в 10 торговых точках по продаже фейерверков.

- Часть индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах и нарушение требований пожарной безопасности. Другим предписано снести незаконно возведенный «новогодний ларек», - сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В Минтербезе напомнили, что покупать пиротехнические изделия нужно только в специализированных отделах, а не с рук или лотка. А при их использовании необходимо соблюдать все меры безопасности: не запускать их дома, не направлять на человека и не давать в руки детям.