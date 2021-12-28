В Перми родились Ясна, Эмелина, Ливия и Эллария

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году новорожденным детям нередко давали необычные имена. В ЗАГСе рассказали, что пермяки называли своих сыновей: Демьян, Климентий, Виорел, Тим, Арийслав, Серафим, Мирослав, Аскольд, Август, Ратмир, Тарас, Демид, Бинёмин, Ратибор, Мирил, Благомир, Добромир, Казимир, Маркус, Севастьян, Михей, Дан, Амир, Харитон, Гордей, Милош, Римм, Илларион, Кристофер, Север, Леон, Сафрон, Аарон, Дэвид, Амир, Ролан, Арман.

У девочек встречались имена Таисса, Оливия, Эмелина, Паулина, Ясна, Емилия, Ливия, Лея, Добромира, Илария, Веселина, Эллария, Дана, Златослава, Богдана, Айлина, Медина, Матильда, Кетрин, Эва, София, Дивина, Алекса, Аделия, Аврора, Ария, Анетта, Алисия, Айша, Аркадия, Евангелина, Амира, Ясмина, Ариана, Татия, Лиора, Алеся, Афина.

За 11 месяцев 2021 года родилось 11 142 ребенка, 86 из них - двойни. Мальчиков больше – 5 709. Девочек – 5 433. Брак заключили 7 726 пермских пар. Кроме того, составлено 833 записи актов о перемене имени.