Пермское предприятие оштрафовали за смерть сотрудника на производстве

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инспекция труда завершила расследование несчастного случая со слесарем-наладчиком на одном из пермских предприятий.

Напомним, трагический случай произошел 5 ноября на предприятии, принадлежащем ООО «ТД Урал ИНВЕСТ». Слесарь-наладчик ремонтировал выдувную машину для изготовления умывальников, когда закончил работу, запустил оборудование и ушел на обед. После он вернулся и продолжил ремонт, но забыл перевести оборудование в «ждущий режим». Проник в рабочую зону машины и в какой-то момент его голову зажало в движущихся частях пресс-форм. К несчастью, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

- За нарушение требований охраны труда должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 375 тысяч рублей, - сообщили в государственной инспекции труда Пермского края.