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Общество28 декабря 2021 5:56

В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки

Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Райффайзен Банк

Фото: Райффайзен Банк

В отделениях Райффайзен Банка по всей стране новогодние елки теперь украшают не традиционные шары, а символы банка. Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь.

Новогодние игрушки выполнены в основных цветах Райффайзен Банка, однако часть из них оставили неокрашенными, чтобы каждый маленький гость, пока ждет родителей, мог разрисовать заготовку сам, как подсказывает фантазия. Для этого в детских уголках предусмотрены специальные мелки по дереву — их также можно будет забрать с собой.