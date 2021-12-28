Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 5:09

У сети кофеен Coffeeshop Company в Перми сменился владелец

Они планируют открыть новые точки продаж
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Business class

Фото: Business class

Основательница сети кофеен Coffeeshop Company в Перми Арина Пономарева, которая руководила брендом почти 12 лет, продала кофейный бизнес. Об этом сообщает Business class.

Как рассказала изданию сама Пономарева, бренд Coffeeshop Company останется на пермском рынке. А новые владельцы планируют открыть новые точки, им уже поступают интересные предложения от крупных торговых объектов.

Новая команда будет заниматься развитием бренда с конца декабря. Имена новых собственников и стоимость сделки не разглашаются.