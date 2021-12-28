В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали два человека

Место ДТП. Фото: Березники Безопасные/ВКонтакте

В Пермском крае из-за столкновении ПАЗа с «легковушкой» два человека получили травмы. Как сообщили в ОГИБДД по Березниковскому городскому округу, авария произошла вечером 26 декабря.

По предварительной информации, в районе дома по улице Ленина, 49 водитель автобуса ПАЗ нарушил ПДД во время разворота, из-за чего в него врезалась Лада Калина, которая ехала в попутном направлении.

- В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, а также его пассажирка 19-летний пассажир, которой оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ОГИБДД по Березниковскому городскому округу