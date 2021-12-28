Прогноз погоды в Пермском крае на вторник, 28 декабря

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозу синоптиков, сегодня, 28 декабря, в Пермском крае ожидается облачная погода со слабым снегом.

Днем столбик термометра будет колебаться от -15 до - 17. Ближе к вечеру похолодает до -18 градусов. Весь день будет дуть юго-западный ветер с порывами 3-8 метров в секунду. По долгосрочному прогнозу, в среду и четверг нас ждет небольшое похолодание с одинаковой среднесуточной температурой - 20 градусов.

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