За сутки коронавирусом заболели жители из 35 территорий Пермского края

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За минувшие сутки в Пермском крае провели 8 060 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. В итоге COVID-19 подтвердили у 529 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новые заболевшие проживают в 35 территориях региона.

Большинство инфицированных традиционно выявлено в Перми – 261. На втором месте – Краснокамский городской округ - где опасной инфекцией заболели 37 человек. На третьем месте – Чайковский, где обнаружено 27 жителей с коронавирусом.

В Чернушинском городском округе инфекция подтвердилась у 25 прикамцев, в Пермском муниципальном районе – у 22, в Березниках – у 14. По 13 случаев заражения отмечено в Добрянском и Очерском городских округах. По 10 заболевших зафиксировано в Карагайском муниципальном округе, Кизеле, Осинском и Чусовском городских округах.

В Губахе и Нытвенском городском округе выявлено по 8 человек с коронавирусом. В Оханском городском округе COVID-19 диагностирован у 7 человек. По 5 жителей заболели в Березовском муниципальном округе, Кунгуре, Горнозаводском, Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Гремячинском городском округе положительный тест получили 4 пациента. По 3 прикамцев с коронавирусом зафиксировано в ЗАТО Звездный, Куединском и Уинском муниципальных округах. По 2 случая заболевания обнаружено в Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных округах, а также в Верещагинском, Красновишерском и Октябрьском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в шести территориях Прикамья. Это Кудымкар, Бардымский, Гайнский, Кишертский, Ординский и Частинский муниципальные округа. Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 27 декабря выявлено 158272 заболевших COVID-19.

Накануне Минздрав сообщил, как будут работать в новогодние каникулы 2022 поликлиники, больницы и пункты вакцинации Пермского края. Также медики рассказали о необходимых мерах предосторожности в новогодние праздники. Подробности читайте в нашем материале.