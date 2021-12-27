В Пермском крае стартовал конкурс школьных бизнес-проектов “Бизнес kids”

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В сентября 2021 года стартовал онлайн бизнес-акселератор для школьников 14-17 лет «Бизнес Kids», в рамках которого более 500 школьников провели маркетинговые исследования, создавали собственные продукты и выходили на первые продажи.

Логическим заключением акселератора стал конкурс школьных бизнес-проектов. Конкурс прошел 13 декабря на базе Точки Кипения - Пермь, где 30 команд, прошедшие отбор, соревновались за право получить главный приз - первые инвестиции на свои проекты. За первое место команды могли получить 130 тысяч рублей, 100 тысяч за второе место, 70 тысяч рублей за третье.

В результате 3 команды показали наилучший результат:

1 место - команда “New time”, в составе Амировой Амелии, Селиванова Константина, Любимова Михаила

2 место - команда “MOLLY”, в составе Тулиной Варвары, Маясовой Ольги

3 место - команда “Green Fan”, в составе Меденникова Евгения, Горбунова Максима, Новоселовой Анастасии, Холиной Ульяны

Команда “New time” создает проект “AВКС freinds” - производство и реализация мерча для владельцев собак. «Green Fan» - команда по организации и проведению мероприятий, занимаемся созданием частных дней рождений и городских концертов в г.Кунгуре, а команда “MOLLY” создали первый клуб юных химиков, где школьники проводят опыты своими руками.

Эксперты оценили уровень проработанности проектов, готовность школьников их развивать и масштабировать как реальные взрослые бизнесы.Приз зрительских симпатий проходил в группе Акселератора путем открытого голосования за видеовизитки команд. В результате приз получила также команда “Green Fan” с общим количеством голосов 1 582.

Конкурс был поддержан широким кругом экспертов и организаций. Тридцать наставников из числа пермских компаний помогли школьникам подготовиться к конкурсу и провели узкоспециализированные консультации. Партнерами конкурса выступили Точка Кипения - Пермь, ООО “Инкаб”, Сетевой ИТ-университет, ООО “Технотроникс”, ПАО “Сбербанк”, сеть кафе “Lemon tree” и “Cup by cup”.

Ксения Смильгевич, руководитель управления любви «Инкаб»:

«Я присутствовала на секции образование и медиа просвещение, проект живет и растет, все больше ребят участвуют. Я вижу, что есть ребята, кто участвовал и в прошлом году. И в этом году они уже развили свой проект и выходят на другой уровень с большей степенью конкретизации и жизни. Отметила для себя, что большинство проектов находятся в сфере услуг. Был один проект из сферы производства. Особенно приятно, что участники обращают внимание на эту сложную тему».

Евгений Плаксин, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Отличный конкурс, который позволяет взглянуть глазами детей на обыденные вещи и убедиться, что нет ничего невозможного. Ребята на самом деле очень разного возраста и все они такие открытые, увлеченные своими идеями, целеустремленные. И это очень заряжает!».

Программа реализуется по поручению Правительства и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, Некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».