Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев уходит с должности

Фото: Artem Abashev/Facebook

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об это сообщается на сайте "Театрал".

«Причины моего увольнения очень простые — в полном разногласии и отсутствии коммуникации с руководством театра. Я имею в виду генерального директора Довлета Анзарокова и его советника Дмитрия Ренанского, — говорит Артем Абашев. — Я являюсь музыкальным руководителем и главным дирижером театра и не имею никакой поддержки от генерального директора. Я бы даже сказал наоборот — есть колоссальное противодействие, из-за чего за последние полгода, с того момента, как он занял свой пост, в театре сложилась антитворческая атмосфера, в которой просто уже невозможно выдавать какой-то результат. Выпуск последней премьеры «Фауст» стоил мне огромных усилий, потому что, к сожалению, постоянно был поток клеветы в мой адрес со стороны гендиректора, палки в колеса в плане репетиционного процесса. Мне просто мешали репетировать, говорили, сколько по времени мне нужно репетировать и так далее. В музыкальном театре последнее слово должно быть за главным дирижером, музыкальным руководителем, иначе мы имеем сейчас ситуацию, при которой просто невозможно заниматься творчеством. У меня есть большое желание, чтобы на эту ситуацию обратили внимание в мире российской культуры».

По словам Абашева, последней каплей его радикального решения, стало вмешательство руководства в творческий процесс - без согласования с ним забрали постановку и передали другому дирижеру, также свою роль в увольнении сыграли и необоснованные дисциплинарные взыскания.

Свои должностные обязанности Артем Абашев прекратит выполнять с 10 января 2022 года. Он проработал в Пермской опере почти два года - с сентября 2019-го.

Кстати, накануне в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера "Фауста" в постановке известного режиссера Василия Бархатова. Он перенес спектакль в современность, полностью изменив сюжет. но при этом бережно сохранив партитуру и текст. Журналист КП сходила на премьеру и рассказала о своих впечатлениях.