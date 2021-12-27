Отстраненных сотрудников «Машиностроителя» вернули на работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невакцинированные сотрудники «Машиностроителя» вернулись к работе. Об этом корреспонденту "КП" сообщила адвокат группы работников Мария Аминова.

- В пятницу, 25 декабря, сотрудникам позвонили с предприятия и сказали, что их пропуски восстановлены и с понедельника они могут вновь выйти на работу, - говорит Аминова. - Однако компенсировать период вынужденного временного прогула им не собираются. Также внутреннее распоряжение об их отстранении никто не отменил. Поэтому мы будем через суд добиваться отмены распоряжения и выплаты компенсаций. Первое заседание у нас назначено на 10 января.

Напомним, в начале декабря порядка сотни непривитых сотрудников, у которых не было сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о медотводе, не пустили на завод.

В руководстве завода сообщили, что исполняют постановление Главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. К таким отнесены и работники промышленных предприятий, согласно выпущенному постановлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инспекция труда проверит законность отстранения работников завода «Машиностроитель» в Перми

Их не пустили на предприятие без прививки от коронавируса (Подробнее..)