Пермские филиалы «Нестле» и «Сириал Партнерс» поддержали благотворительную предновогоднюю инициативу «Дарим счастье»

Пермские филиалы «Нестле Россия» и «Сириал Партнерс Рус» поддержали предновогоднюю региональную благотворительную акцию «Дарим Счастье», которая проходит в Перми с ноября по начала января. Ежегодная праздничная акция направлена на поздравление более 1500 многодетных и малоимущих семей с детьми, ожидающих подарков и удивительных чудес в преддверии Нового года.

Так, в течение двух месяцев волонтеры акции формируют, упаковывают и подписывают новогодние подарки - новые игрушки и сладости, переданные в благотворительный фонд. Для семей, у которых нет возможности добраться до пункта выдачи подарков, будет организована адресная доставка от Деда мороза и Снегурочки. Родители также смогут самостоятельно забрать подарки для детей на благотворительном складе.

Директор филиала ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» в г. Перми Михаль Янечек отметил: «Следуя принципам создания общих ценностей, «Нестле» стремится внести вклад в общество, в котором ведет свою деятельность. Взаимодействие с крупными благотворительными фондами позволяет расширить форматы помощи для особых категорий населения, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Формат адресной доставки подарков стал особенно актуальным в период пандемии коронавируса. Оказание гуманитарной помощи в виде продуктов питания остается одним из ключевых направлений компании по поддержке местных сообществ. Мы надеемся, что наш вклад в общее дело поможет сделать этот Новый Год ярче».

Руководитель фонда АНО «Дарим Счастье» Дмитрий Букатин сказал: «Мы благодарим неравнодушных людей и компании, которые нас поддерживают –они вносят огромный вклад в наше общее дело. Благодаря регулярной поддержке наших партнеров, разделяющих наши цели и ценности, счастливых детей и семей становится больше! Мы очень ценим эту помощь и надеемся на продолжительное сотрудничество».

Наша справка

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 186 странах мира. Число ее сотрудников по всему миру насчитывает порядка 270 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» - раскрывая пользу продуктов, мы повышаем качество жизни каждого - сегодня и для будущих поколений. «Нестле» предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, Nescafé или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как «Россия – щедрая душа», BonPari и «Быстров». В своей деятельности компания руководствуется стратегией, основанной на ее глубокой экспертизе в области питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.