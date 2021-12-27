Из Перми в Москву будет летать больше самолетов

Фото: Международный аэропорт "Пермь"/ВКонтакте

На время предпраздничных дней и новогодних каникул авиакомпания «Аэрофлот» увеличила число рейсов из Большого Савино в Шереметьево до трех полетов в день. Ранее самолеты авиакомпании осуществляли только два перелета: утренний рейс вылетал в Шереметьево в 07:25, вечерний в 20:20.

- В связи с увеличением спроса добавлен дневной рейс с вылетом из Перми в 13:10. Частота полетов три вылета в день сохранится до 10 января 2022 года. За 11 месяцев 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва – Пермь – Москва перевезла 205 480 пассажиров, что составляет 11,5% общего пассажиропотока аэропорта Большое Савино, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Подробно ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании https://www.aeroflot.ru

Напомним, в преддверии новогодних праздников и до 5 января пассажиров и посетителей аэропорта "Большое Савино" будут радовать живой музыкой. На днях там появился рояль и начался цикл рождественских концертов "Музыкальный аэропорт". В аэропорту звучит классика, джаз и мелодии из фильмов в исполнении музыкантов Пермского музыкального колледжа.