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Общество27 декабря 2021 12:33

«Аэрофлот» будет летать из Перми в Москву чаще

Авиакомпания увеличила частоту рейсов между Пермью и столицей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту рейсов между Пермью и Москвой до трех в день. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Летать по новому расписанию перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул.

Ранее перевозчик выполнял перелеты между городами два раза в день: утренний рейс вылетал в Шереметьево в 07:25, вечерний в 20:20. В связи с увеличением спроса добавлен дневной рейс с вылетом из Перми в 13:10.

Частота полетов три вылета в день сохранится до 10 января 2022 года.