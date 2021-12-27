Пермякам рассказали, когда в праздничные дни можно сдать на права

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Фото: Юлия Лоза
В ГИБДД Перми опубликовали график работы регистрационно-экзаменационных подразделений. И по какому графику будут предоставляться государственные услуги в новогодние праздники.
- 31 декабря - с 8.00 часов до 14.00 часов;
- 4 января с 8.00 часов до 17.00 часов;
- 5 января с 8.00 часов до 17.00 часов;
- 6 января с 8.00 часов до 17.00 часов;
- 8 января – с 8.00 часов до 16.00 часов;
1, 2, 3, 7, 9,10 января 2022 года будут выходными днями.
С 11 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с графиком работы подразделений в обычном режиме.
Чтобы избежать излишних неудобств, в ГАИ рекомендуют заранее записаться через сайт Госуслуг.