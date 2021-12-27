27 декабря сотрудники МЧС и пермские спасатели отмечают свой профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

27 декабря сотрудники МЧС и пермские спасатели отмечают свой профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации. Тех, кто первым приходит на помощь людям поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он вручил коллективу Главного управления МЧС России по Пермскому краю благодарственные письма.

За оказание экстренной психологической помощи отметили заведующую центром - врача-психиатра клинической больницы Свердловского района Аллу Виноградову. Она награждена как специалист, помогающий пострадавшим и родственникам погибших при вооруженном нападении 20 сентября 2021 года в пермском университете.

Медалью МЧС России «За предупреждение пожаров» награжден ветеран МЧС России Борис Ивашкин.

Медали и благодарственные письма получили многие сотрудники МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Чествовали в этот день и подростков, которые спасли людей на воде. Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручал Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Среди многочисленных награжденных были и те, кто удостоен медали «За содружество во имя спасения», благодарственных писем Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов поздравил коллег, ветеранов с праздником и вручил сотрудникам МЧС России по Пермскому краю очередные специальные звания.

- Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! – поздравил Александр Урусов. - Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое драгоценное – человеческие жизни. Отвага и мужество, беззаветная преданность делу и готовность к самопожертвованию – эти качества всегда отличают должностных лиц: сотрудников МЧС России, спасателей, пожарных и военных. И пермяки точно знают, что в трудную минуту они всегда получат помощь и поддержку. Уверен, спасатели и впредь останутся для всех жителей Пермского края надежной опорой в сложных ситуациях. От всей души поздравляю всех тех, для кого рисковать жизнью ради спасения людей – ежедневный и опасный труд! Желаю твердости духа, мира и благополучия вам и вашим семьям! И пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!