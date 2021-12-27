В Перми десятилетняя девочка пострадала при катании на тюбинге

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В Перми при катании на тюбинге вновь пострадал ребенок. Как сообщил источник, 10-летняя девочка травмировалась при катании с горки рядом с домом по улице Профессора Дедюкина, 6.

После травмы спины пострадавшую госпитализировали в КДКБ. Как рассказали в краевом Минздраве, сейчас девочка в стабильном, удовлетворительном состоянии.

Напомним, на прошлой неделе при катании с тюбинга сильно пострадал 11-летний ребенок. Он ударился головой и спиной. Неделей ранее в Закамске несчастный случай произошел с шестилетним мальчиком.