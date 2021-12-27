У пермской «Вышки» появится свой лицей

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Новый пермский лицей при Высшей школе экономики войдет в состав пермского кампуса ВШЭ. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Минобра.

Так, лицей в 2022 году объявит набор в 10 классы по трем направлениям профильной подготовки: технологическому, гуманитарному и социально-экономическому. Учреждение создадут в рамках краевого проекта «Профильные школы при вузах», инициированного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Оно будет структурным подразделением «Вышки».

Первые три года вуз планирует набирать по три 10-х класса. В каждом из них будут обучаться по 25 учеников. До 2025 года обучение лицеистов будет проходить на территории НИУ ВШЭ – Пермь в корпусе на бульваре Гагарина, 37. В 2025 году лицей должен переехать в новое здание. Прием в лицей будет осуществляться на конкурсной основе.

Напомним, с сентября следующего года при вузах Прикамья начнут работу еще две профильные школы для учащихся 10-11 классов. На базе ПНИПУ откроется Политехническая школа. Там появится 2 специализированных класса по 25 человек – физико-математический и инженерный.

В школе при ПГНИУ будет три профиля: физико-математический, химико-биологический и историко-географический.