Как в новогодние каникулы 2022 года будут работать пермские ЗАГСы

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- В 2022 году меняется график приема граждан, - сообщили в управлении ЗАГС, администрации Перми. - С понедельника по пятницу прием граждан осуществляют Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский отделы. Со вторника по субботу - Свердловский и Мотовилихинский отделы.
В новогодние каникулы 2022 обратиться в ЗАГС можно будет только для регистрации смерти.
31 декабря – работает Индустриальный отдел, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.
1 января - выходной день
2 января – работает Свердловский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.
3 января - Ленинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.
4 января - Дзержинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.
5 января - Орджоникидзевский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.
6 января - Кировский отдел, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.
7 января - выходной день
8 января – работает Мотовилихинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.
9 января - выходной день.