Как в новогодние каникулы 2022 года будут работать пермские ЗАГСы

Фото: Яндекс.Карты

- В 2022 году меняется график приема граждан, - сообщили в управлении ЗАГС, администрации Перми. - С понедельника по пятницу прием граждан осуществляют Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский отделы. Со вторника по субботу - Свердловский и Мотовилихинский отделы.

В новогодние каникулы 2022 обратиться в ЗАГС можно будет только для регистрации смерти.

31 декабря – работает Индустриальный отдел, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.

1 января - выходной день

2 января – работает Свердловский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

3 января - Ленинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

4 января - Дзержинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

5 января - Орджоникидзевский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

6 января - Кировский отдел, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.

7 января - выходной день

8 января – работает Мотовилихинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

9 января - выходной день.