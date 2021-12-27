Промышленники Краснокамска объединились ради детей

Крупнейшие промышленные предприятия Краснокамского городского округа впервые объединились в общей благотворительной акции. Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) и «КАМА Картон» при поддержке Территориального Управления Соцзащиты организовали новогодние спектакли для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто в силу разных жизненных обстоятельств требуют особой защиты и внимания. Предприятиями приобрели почти 1000 сладких подарков, которые, по традиции, вручаются ребятам после представления.

Первый спектакль в рамках акции «Город добрых сердец» 23декабряво дворце Гознака посетили 400 детей с родителями. Впереди еще два преставления – 3 января в ККДЦ (РДК им Ленина) их смогут увидеть 600 мальчишек и девчонок.

Для Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) это не первый опыт проведения подобной акции. Ранее сотрудники предприятия в рамках проекта «Завод добрых сердец» организовали новогоднюю елку и поздравили сладкими подарками 200 особенных детей.

Дмитрий Павлович Пылев, генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов:

- Коллектив завода с радостью откликнулся на призыв подарить новогодний праздник особенным детям. Многие из сотрудников рассматривают участие в акции как добрую примету на предстоящий год. Наши подопечные – особенные дети, которым нужно особое внимание и забота, и сегодняшние мероприятия - лишь малая часть того, что хотелось бы им дать. Мы благодарны, что нашу добрую инициативу поддержали коллеги из Краснокамска, что позволило поздравить всех детей городского округа. Мы искренне верим, что проект «Город добрых сердец» получит развитие и объединит большее количество предприятий, помогая осуществлять детские мечты!»