В Прикамье у предпринимателя украли миллион рублей

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае у предпринимателя украли миллион рублей. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, в полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что у него из дома похитили сумму более миллиона рублей. Проверка показала: двое неизвестных путем отжатия створки пластикового окна незаконно пробрались в жилище потерпевшего. Там из ящика компьютерного стола они похитили два конверта с наличностью.

После сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, что причастны к преступлению. Оказалось, что ранее они работали у бизнесмена и знали, что у него есть деньги.

Часть денег воры потратили по своему усмотрению. 33-летний подозреваемый, испугавшись разоблачения, сжег пачку денег. Оставшиеся купюры спрятал в поленнице на территории домовладения родственника.

Около 500 тыс. руб. полицейские изъяли и вернули предпринимателю.

Ранее судимый 33-летний мужчина заключен под стражу. А в отношении его 23-летнего знакомого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.