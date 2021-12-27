Пермяков после праздников просят не выбрасывать новогоднюю ель

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермяков и жителей Прикамья просят после праздников не выбрасывать новогоднюю елку. Об этом сообщили в пунктах приема отходов «Разделяю сердцем».
Деревья любой высоты будут принимать с 8 января по 1 февраля. Главное условие – очистить ствол и ветки от мишуры и новогодних украшений.
- уоица Целинная, 31В;
- улица Макаренко, 29А;
- улица Нейвинская, 14Б;
- улица Свиязева, 58Б;
- остановка Докучаева, Парк «Оранжевое лето».
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