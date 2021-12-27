Пермяков после праздников просят не выбрасывать новогоднюю ель

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяков и жителей Прикамья просят после праздников не выбрасывать новогоднюю елку. Об этом сообщили в пунктах приема отходов «Разделяю сердцем».

Деревья любой высоты будут принимать с 8 января по 1 февраля. Главное условие – очистить ствол и ветки от мишуры и новогодних украшений.

- уоица Целинная, 31В;

- улица Макаренко, 29А;

- улица Нейвинская, 14Б;

- улица Свиязева, 58Б;

- остановка Докучаева, Парк «Оранжевое лето».

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