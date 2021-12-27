Пермские экологи и депутаты обсудят технологию сбора дождевой воды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 27 декабря, в Перми пройдет онлайн-встреча на которой обсудят вопросы сбора и очистки дождевых вод. Об этом сообщает городская администрация.

- В онлайн-обсуждении примут участие специалисты-экологи, депутаты и горожане. Также в числе спикеров – биологи, инженеры, ландшафтные архитекторы и архитекторы, активисты и неравнодушные горожане из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара, Саратова и Ростова-на-Дону.

Мероприятие организовали Дарья Капранова – пермский ландшафтный дизайнер и экоактивист и Ирина Павлова – инженер ПГС, ландшафтный дизайнер из Санкт-Петербурга.

Во время онлайн-встречи участники обсудят проблему с позиции экологии, благоустройства, законодательства и международного опыта, а также ознакомятся с новыми практиками, реализованными на территории РФ, а также будут предложат варианты применения технологий сбора дождевой воды и устройства дождевых садов.

Посмотреть трансляцию можно в 19:00 на «Youtube».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем подкормить птиц, которые остаются на зимовку в Перми

Расскажем, где лучше повесить кормушку для пернатых (Подробнее...)