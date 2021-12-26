В Пермском крае столкнулись два микроавтобуса

Фото: пожарно-спасательный отряд Чернушки

Утром в воскресенье 26 декабря на автодороге Чернушка-Куеда столкнулись два микроавтобуса: Mercedes-Benz и Volkswagen. Как рассказали в 86-й пожарно-спасательной части, которая дислоцируется в Чернушке, в каждом из микроавтобусов было по три человека: два пассажира и водитель. Причем, оба водителя оказались зажаты в кабинах.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пострадавшие были деблокированы и переданы бригадам скорой медицинской помощи, - сообщили спасатели. - Оба пострадавших в результате ДТП были доставлены в Чернушинскую районную больницу.

Напомним, сегодня из-за скользкой дороги в массовом ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург также пострадал один из водителей. Его большегруз SCANIA при спуске с горы занесло на встречную полосу, и фура врезалась в два грузовика - SCANIA и Mersedes, поднимавшихся по трассе. Еще одна SCANIA, уходя от столкновения, скатилась в кювет.