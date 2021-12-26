В крупном ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика

Фото: Кунгурская служба спасения

В воскресенье, 26 декабря¸ около 11 часов на трассе Пермь – Екатеринбург, неподалеку от поселка Садоягодное Кунгурского района произошло крупное ДТП. На подъеме в гору столкнулись три большегруза: две SCANIA и Mersedes. Еще одна фура, уходя от столкновения, скатилась в кювет.

В ДТП серьезно пострадал 29-летний водитель одного из автомобилей SCANIA. Как сообщили в Кунгурской городской службе спасения, мужчину извлекли из покореженной кабины и передали его врачам скорой помощи.

Водитель с черепно-мозговой травмой доставлен в Кунгурскую ЦГБ.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По одной из версий причиной ДТП могла стать скользкая дорога.