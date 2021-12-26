Фото: Подслушано Пермь

В воскресенье возле торгового центра "Колизей-Cinema" в Перми загорелся припаркованный автомобиль. Огонь выбивался из-под капота отечественной легковушки.

- 26 декабря около 13 часов в дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение о возгорании автомобиля "Лада Ларгус", припаркованного напротив дома по адресу Куйбышева, 36, - сообщили "Комсомолке" в краевой полиции. - По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.