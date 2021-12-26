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Происшествия26 декабря 2021 10:15

В Перми загорелся припаркованный автомобиль

Легковушка стояла возле "Колизея"
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Подслушано Пермь

Фото: Подслушано Пермь

В воскресенье возле торгового центра "Колизей-Cinema" в Перми загорелся припаркованный автомобиль. Огонь выбивался из-под капота отечественной легковушки.

- 26 декабря около 13 часов в дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение о возгорании автомобиля "Лада Ларгус", припаркованного напротив дома по адресу Куйбышева, 36, - сообщили "Комсомолке" в краевой полиции. - По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.