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Общество26 декабря 2021 8:36

Количество новых случаев коронавируса в Пермском крае продолжает снижаться

Регион спустился на седьмое место по зараженности в стране
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Количество выявленных больных снижается

Количество выявленных больных снижается

По данным Роспотребнадзора, на 26 декабря общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 157 743, , в том числе заболели 72 вакцинированных человека. За сутки в регионе проведено 8 923 ПЦР-исследования на ковид. Выявлено 545 новых случаев заражения. С пятого места по зараженности в стране Прикамье спустилось на седьмое.

По информации оперативного штаба, в больницах находятся 1792 пациента с ковидом. В тяжелом состоянии находятся 207 больных. Из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7374 человека. За минувшие сутки произошло 22 летальных случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 800 человек, всего побороли болезнь 138 849 жителей Прикамья.