Пермяки хотели бы пригласить на корпоратив «Руки вверх» и Little Big

Группа "Руки вверх" - самая популярная у пермяков Фото: Даниил ОПАРИН

Каждый пятый житель Пермского края не хотел бы видеть на своем новогоднем корпоративе современных российских музыкальных исполнителей. Это показал опрос, проведенный HeadHunter. Наиболее скептично к российской эстраде настроены ИТ-специалисты (37 процентов), строители (30 процентов), а также юристы и работники медиа (по 29 процентов).

Кого бы все-таки хотели увидеть пермяки в Новый год? Самыми популярными стали группы «Руки вверх» - их на новогодний корпоратив хотели бы пригласить 14 процентов опрошенных - и Little Big (12 процентов). На третьем месте оказались Artik & Asti, «Би-2» и Сергей Шнуров – по 10 процентов. Наименьшей популярностью пользуются Вера Брежнева и Ольга Бузова.