Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 7:38

Дмитрий Махонин: Центральный рынок - это место намоленное

Губернатор поделился планами развития территории в центре Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин.

Фото: архив "КП"

На встрече с редакторами пермских СМИ губернатор Дмитрий Махонин поделился планами комплексного развития территории Центрального рынка. Он отметил, что хотя сейчас земля там сейчас принадлежит частным лицам, тем не менее требуется переформатирование территории.

- Мы считаем, что часть ее надо использовать для строительства жилья, часть - для рекреации и оставить торговое пространство, потому что место это, можно сказать, намоленнное. Люди привыкли ходить туда за продуктами, - рассказал Дмитрий Махонин. - Нам бы не хотелось, чтобы там шла торговля ширпотребом, там надо продавать качественную пермскую еду и фермерские продукты. Поэтому мы будем дальше вести переговоры собственниками Центрального рынка, чтобы они выходили на инвесторов. Мы будем мотивировать их на то, чтобы территория рынка превращалась в квартал, где могут жить, гулять, проводить время и покупать себе продукты питания.