Дмитрий Махонин: Центральный рынок - это место намоленное

Дмитрий Махонин. Фото: архив "КП"

На встрече с редакторами пермских СМИ губернатор Дмитрий Махонин поделился планами комплексного развития территории Центрального рынка. Он отметил, что хотя сейчас земля там сейчас принадлежит частным лицам, тем не менее требуется переформатирование территории.

- Мы считаем, что часть ее надо использовать для строительства жилья, часть - для рекреации и оставить торговое пространство, потому что место это, можно сказать, намоленнное. Люди привыкли ходить туда за продуктами, - рассказал Дмитрий Махонин. - Нам бы не хотелось, чтобы там шла торговля ширпотребом, там надо продавать качественную пермскую еду и фермерские продукты. Поэтому мы будем дальше вести переговоры собственниками Центрального рынка, чтобы они выходили на инвесторов. Мы будем мотивировать их на то, чтобы территория рынка превращалась в квартал, где могут жить, гулять, проводить время и покупать себе продукты питания.