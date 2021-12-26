В Перми у ДК им. Солдатова открылся «Снежный бал»

Перед зданием Дворца установлена новогодняя ель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 25 декабря, на площади около ДК им. Солдатова открылся новогодний городок «Снежный бал-2022». Зайти в него можно через ледовую входную группу «Колонный коридор». Потом пермяки смогут сфотографироваться на фоне ледовой «Картины» или интерактивных объектов «Лабиринт» и «Катушка», выстроенных вокруг фонтанов. В центре городка появилась «Чаша» с центральной фигурой «Танцующая пара».

Дорожки площади украшены ледовыми снежинками, а фонтаны – светодиодными гирляндами. Весь в гирляндах и фасад Дворца культуры. А перед зданием Дворца установлена новогодняя ель.