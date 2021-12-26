В Пермском крае рухнула новогодняя елка

Фото: ЧП | ЛЫСЬВА

24 декабря на площади возле Лысьвенского культурно-делового центра установили новогоднюю елку.

- Елочка украшена чудесными игрушками, сделанными руками лысьвенских детишек,- с гордостью сообщили сотрудники КДЦ.

Но долго дерево не простояло. Как пишут жители Лысьвы в социальных сетях, ночью 26 декабря из-за сильного ветра елка рухнула.

К счастью, на площади в это время никого не было. Из людей никто не пострадал.

- Сегодня ночью был сильный ветер и конструкция не выдержала порыв,- прокомментировали ситуацию в Лысьвенской администрации. - Основание елки не сломалось. Поэтому принято решение - эту же елку установить на место. Будет усилено основание, а сломанные ветки нарастят.